Reuters 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:54

İran, 2015 nükleer anlaşmasını tekrar yürürlüğe koymak için yapılan görüşmelerinde Washington'un İran petrol ve gemicilik sektörüne getirdiği tüm yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ve bazı üst düzey yetkilileri kara listeden çıkartacağını açıkladı.

Görevi yakında sona erecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel kalem müdürünün yaptığı açıklamalar, İranlı yetkililerin Washington'ın görüşmelerde büyük tavizler vermeye hazırlandığına dair daha önceki iddialarını desteklemiş oldu.

ABD'nin kara listesinde olan İran'da yargının başındaki sıkı muhafazakar İbrahim Raisi'nin Cuma günü İran cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Pazar günü nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verilmişti.

Raisi, Ağustos'ta Ruhani'den görevi devralacak.

İran devlet medyasında yer alan habere göre Özel Kalem Müdürü Mahmoud Vaezi, "Trump döneminde getirilen sigorta, petrol ve gemicilik sektörü yaptırımlarının hepsinin kaldırılmasına dair bir anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Vaezi, "Anlaşma kapsamında Trump döneminde getirilen yaklaşık 1,040 yaptırım kaldırılacak. Aynı zamanda bireyler ve dini lidere yakın kişiler üzerindeki bazı yaptırımların kaldırılması için de anlaşmaya varıldı" dedi.