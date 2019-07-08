32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,733
  • 6,4401
  • 258.209
  • 98561.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran resti çekti: Avrupa’nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 günü var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, Avrupa'nın 2015 Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi yaptığı basın açıklamasında, İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması için Eylül ayına kadar başka bir son tarih teklif etmeyeceğini, Avrupa'nın anlaşmayı kurtarmak için 60 gününün olduğunu söyledi. Mousavi, İran’ın Avrupalı ortaklarıyla müzakerelere hala açık olduğunu ve taahhütlerini yerine getirme yolunda adım atacaklarını umduğunu dile getirdi.
 
İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde, ülkenin anlaşmanın sona ereceği tarihten sonra anlaşmaya uyumunun azaltılması yönünde daha ileri adımlar atacağını söylemişti.
 
İran, ABD’deki yaptırımlar etrafında bir yol bulması ve anlaşmanın vaat edilen ekonomik rahatlamayı sağlaması için Avrupa ortaklarına baskı yapıyor. ABD tek taraflı olarak bir yıl önce anlaşmadan çekilmişti.
 
ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine çok yaklaştığını ileri sürmüş, BM ile birçok ülke İran'ın nükleer programını kısıtlamak ve Tahran yönetimini caydırmak amacıyla ekonomik yaptırımlara başvurmuştu. Yaptırımlardan etkilenen İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Nükleer Anlaşmaya varılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Genç fizyoterapistin sır ölümü

Genç fizyoterapistin sır ölümü

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

O geceyi anlattı: Cumhurbaşkanı kulağıma eğilip...

O geceyi anlattı: Cumhurbaşkanı kulağıma eğilip...

İşte 'göklerin beyefendisi': Gökbey

İşte 'göklerin beyefendisi': Gökbey

Van Gölü'nün adaları daha 'hassas' korunacak

Van Gölü'nün adaları daha 'hassas' korunacak
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

300 yıllık! Dağdan gelen sularla besleniyor...

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA