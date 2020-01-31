İSTANBUL 8°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9836
  • EURO
    6,6092
  • ALTIN
    303.286
  • BIST100
    119815
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran Sağlık Bakanı'ndan virüs nedeniyle Çin'den ülkeye girişlerin engellenmesi talebi
Dünya

İran Sağlık Bakanı'ndan virüs nedeniyle Çin'den ülkeye girişlerin engellenmesi talebi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'den ülkeye girişlerin engellenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

AA31.01.2020  14:52 - Güncelleme: 31.01.2020  14:52

Bakan Nemeki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'ye yazdığım mektupta, hava, kara ve deniz yoluyla Çin'den gelen yolcuların ikinci bir duyuruya kadar ülkeye girişlerinin engellenmesi için Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına talimat vermesini istedim." ifadelerini kullandı.

İran'ın sınır kapılarındaki sağlık istasyonlarının alarm durumunda olduğunu belirten Nemeki, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 70'ten fazla İranlı öğrenciyi yakında ülkeye getireceklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Kayıp epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü
Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu
UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu

UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.