İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerine destek verdiklerini belirten Kenani, "İran, ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere saldırıların durdurulması konusundaki çabaları memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Ateşkes görüşmelerinde ABD'yi doğru ve iyi niyetli bir arabulucu olarak kabul etmediklerini söyleyen Kenani, ABD'nin savaşın bir tarafı olduğunu ve ateşkesle ilgilenmediğini ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını söyledi.

İRAN'A GÖRE İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR

Ateşkes görüşmelerinde Hamas'ın, İsrail'in yeni şartlar ortaya koyduğunu açıklamasına işaret eden Kenani, "İsrail rejimi, ateşkes ve saldırıları durdurma niyetinin olmadığını gösterdi. Ateşkes konusunda artık top, ABD ve siyonist rejimin sahasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, ülkesinin de ateşkes konusunda bölgedeki istişarelerini sürdürdüğünü aktardı.

İran'ın, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işgalini sona erdirmesi halinde bu ülkeye saldırı planlarından vazgeçeceğine dair iddialara yanıt veren Kenani, "Ateşkes ile işgalci rejimin İran topraklarında İran'ın misafiri üst düzey bir bölge yetkilisini suikastla şehit etmesine karşı İran'ın vereceği yanıt farklı konulardır." dedi.

Heniyye'nin müzakere sürecinin lideri olduğunu ve İsrail'in suikastla siyasi süreç ve saldırıları durdurmayla ilgilenmediğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de (BMGK) İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırılarına karşı gerekli adımları atmadığını söyledi.

İran'ın ateşkes konusundaki çabaları desteklediğini ve bölgede gerginliği artırmak peşinde olmadığını ifade eden Kenani, Heniyye'ye Tahran'da suikastı "İran'ın egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.

Bazı ülkelerin İsrail'in saldırılarına karşı hiçbir adım atmamasına rağmen İran'a itidal tavsiye etmesini "mantıklı" görmediklerini söyleyen Kenani, "İran, saldırgan teröristi cezalandırma konusunda uluslararası hukuktan aldığı hakkını uygun zamanda kullanacaktır." dedi.

Kenani, çeşitli konular hakkında ABD ile aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişini sürdürdüklerini de aktardı.

Öte yandan Kenani, İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusundaki görüşünün sorulması üzerine ülkesinin Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu konuda yeni adım atılmasını desteklediklerini söyledi.