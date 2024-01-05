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Dünya

İran: Saldırıları üstlenen DEAŞ, ABD ve İsrail tarafından yönetiliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini öne sürdü.

AA5 Ocak 2024 Cuma 12:50 - Güncelleme:
İran: Saldırıları üstlenen DEAŞ, ABD ve İsrail tarafından yönetiliyor
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İran devlet televizyonuna göre Reisi, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ile İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade eden Reisi, şunları kaydetti:

"ABD, bölgede İslami görünüme sahip başka bir İsrail'in oluşumunu arıyordu. Şimdiki İsrail, Yahudi görünümü ve adıyla kurulmuştu fakat bölgede diğer İsrail'in de DEAŞ'ın 'İslam Halifeliği' adı altında kurulmasını planlıyorlardı."

Söz konusu planların boşa çıkarıldığını savunan Reisi, "Bu hadisede de halkımıza güvence veriyorum. İntikam inisiyatifi silahlı kuvvetlerimizin elindedir, saldırıya karşılığın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecektir." dedi.

Törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de terör örgütü DEAŞ'ı "ABD ve İsrail'in paralı askerleri" olarak niteledi.

Selami, DEAŞ'a hitaben, "Sizi nerede olursanız olun bulacağız." ifadelerini kullandı.

- KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRILARI

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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