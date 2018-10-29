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İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani: Türkiye ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri genişleteceklerini ve bunun için hiçbir sınırlama olmadığını söyledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için Tahran Büyükelçiliğinde verilen resepsiyona katılan Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahmani, İran'ın her zaman komşu ülkeler ve özellikle Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı arzuladığını belirterek, "Türkiye ile ticaret, maden, sanayi ve diğer tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri genişletmek için hiçbir sınırlama yok. Ticaret kapasitemiz şu an gerçekleşenden çok daha fazladır. " dedi.

Yaptırımlarla ilgili olarak daha zor günler geçirdiklerini ve bunları da atlatacaklarını dile getiren Rahmani, bu süreçte komşulardan ve dost ülkelerden alınacak desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Rahmani, bakan olarak göreve başladığı ilk günün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümününe denk geldiğine dikkati çekerek, "Bu törende bulunmam Türkiye'nin özel yerinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ticari ilişkileri genişleteceklerini ve iki ülke arasında ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması için özel bir program olduğunu hatırlatan Rahmani, bunu gerçekleştirmek için de hiçbir sınırlamanın olmadığını sözlerine ekledi.

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