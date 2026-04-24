İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı: Silah stokları alarm veriyor

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 56. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı başladığından beri ABD ordusunun Çin ile olası bir savaş için geliştirilen uzun menzilli seyir füzelerinin yaklaşık 1100'ünü tükettiği, bu sayının ABD stoklarında kalan toplam sayıya neredeyse eşit olduğu öne sürüldü.

ABD ordusunun savaş başladığından bu yana 1000'den fazla Tomahawk seyir füzesi kullandığı ve bunun her yıl satın alınan seyir füzesi sayısının yaklaşık 10 katı olduğu iddia edilen haberde, ayrıca 1200'den fazla Patriot ve 1000'den fazla Precision Strike ve ATACMS füzesi kullanıldığı ileri sürüldü.

ABD'nin Asya ile Avrupa'dan Orta Doğu'ya bomba, füze ve teçhizat sevk ettiği ve bu nedenle üretimi artırma yolları aradığı belirtilen haberde, Pentagon'un Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirme çabasının Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine karşı hazırlık düzeyini azalttığı öne sürüldü.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinden çatışmanın maliyetine ilişkin bir açıklama gelmediği ancak Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezine göre (CSIS) savaşın maliyetinin 28 milyar ila 35 milyar dolar arasında olduğu ve bunun da günde yaklaşık 1 milyar doların biraz altında bir maliyete denk geldiğine işaret edildi.

Wall Street Journal gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD'nin İran'a karşı savaşında tükettiği silah ve mühimmat miktarının, olası Çin işgaline karşı, ülkenin yakın vadede Tayvan'ı savunma planlarını tam olarak uygulayabileceğinden şüphe duyulduğu aktarıldı.

ABD'nin füze stoklarını savaş öncesi seviyelere geri getirmesinin 1 ila 4 yıl arası sürebileceği vurgulanan haberde, mühimmat stoklarının "İran'a karşı savaşın öncesinde de denk bir rakiple mücadele için yetersiz olduğunun düşünüldüğü" ve İran'a karşı yürütülen savaş sonrası "bu açığın daha da vahim hale geldiği" iddia edildi.

Haberde, düşük maliyetli silah üretimine odaklanılmasının stok yenileme süresini kısaltabileceği ancak ucuz ve kısa menzilli alternatiflerin ABD'nin daha fazla askeri varlığını "düşman ateşine maruz bırakacağı" uyarısı yapıldı.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının hükümete Washington'un İran'la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir e-posta gönderdiğini, bunlar arasında İspanya'nın NATO'dan çıkarılmasının yer aldığını belirtti.

ABD'nin, İran ile ateşkes sağlanamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki savunma sistemlerini ve bazı İranlı yetkilileri hedef alma planları kurduğu öne sürüldü.

İspanyol basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik operasyonlara destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya başta olmak üzere "zor" olarak tanımladığı bazı NATO müttefiklerini cezalandırmak için çalışma başlattığını öne sürdü.

Panama Kanalı'nda geçiş ücretlerinin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından 2,5 kattan fazla arttığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen bir tanker gemisi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve en kısa sürede güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukaya değinerek, "Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Anlaşma yaparlarsa boğaz açılacak" dedi.

00.08 İran Kızılayı, ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait "Touska" adlı kargo gemisine yönelik müdahalesini kınayarak, söz konusu geminin yükünün bir kısmının diyaliz hastaları için gerekli tıbbi malzemelerin üretiminde kullanılan ham maddelerden oluştuğunu, bu ürünlerin temininde yaşanacak aksaklıkların hastaların sağlığını ve hayatını tehdit edebileceğini bildirdi.

00:01 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George H.W. Bush uçak gemisinin kendi sorumluluk alanına vardığını duyurdu. USS George H.W. Bush uçak gemisi, ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı 3'üncü uçak gemisi oldu.

- ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.