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Dünya

İran Savunma Bakanı Hatemi: Rusya ile silah anlaşmaları imzaladık

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Rusya ve Çin ile BM'nin silah yaptırımlarının son bulmasıyla birlikte diğer ülkelerle silah alışverişlerine yasal olarak başlayacaklarını söyledi.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:03
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İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, BM’nin silah yaptırımlarının son bulmasıyla birlikte diğer ülkelerle silah alışverişlerine yasal olarak başlayacaklarını belirtti. Rusya ve Çin ile silah yaptırımları sonrası için geçerli olacak silah anlaşmaları olduğunu belirten Hatemi, “Rusya ile hava kuvvetlerimizi güçlendirecek anlaşmalar imzaladık” dedi.

İran’ın bölgede silah yarışına girmek istemediğini kaydeden Hatemi, “Bölgeyi barut fıçısına dönüştüren silah yarışına dahil olmak istemiyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için Körfez ülkeleri ile de her türlü silah anlaşmasına hazırız” ifadesini kullandı.

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