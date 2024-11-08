İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik birimlerince sürdürülen operasyona ilişkin bilgi veren Şefai, "Eyaletteki operasyonda Rask bölgesinde terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü, teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 vatandaş da yaralandı." dedi.

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Şefai, söz konusu operasyonda bir İran askerinin de öldüğünü belirtti.

Bir otomobil ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Şefai, operasyonun devam ettiğini söyledi.