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Dünya

İran: Siyonistlerin bizimle karşı karşıya gelecek güçleri yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, “ABD ve İsrail'in İran'ı Gerçek Vaad 3 operasyonundan vazgeçirmek için önleyici bir saldırı yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz” dedi.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
İran: Siyonistlerin bizimle karşı karşıya gelecek güçleri yok
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Yemen merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Fedevi, İsrail'e Tahran'ı hedef alan saldırı nedeniyle karşılık vereceklerini belirterek, "Siyonistlerin bizimle karşı karşıya gelecek güçleri yok. Siyonist rejim vereceğimiz karşılığı beklesin" dedi.

"SALDIRI YAPMA İHTİMALİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Fedevi, İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi öncesinde ABD ve İsrail'den İran'a yönelik bir saldırı olabileceği uyarısında bulunarak, "ABD ve İsrail'in İran'ı Gerçek Vaad 3 operasyonundan vazgeçirmek için önleyici bir saldırı yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu konuda İran ve direniş cephesi her türlü senaryoya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ASKERİ KAPASİTE VE SİLAHLARA SAHİBİZ"

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme konusunda hazır olduğunu belirten Fedevi, "Siyonist rejime yanıt vermek için gerekli askeri kapasite ve silahlara sahibiz. Bu konuda hiçbir zaman geri adım atmadık. Siyonist rejimin sahip olduğu topraklar küçük ve rejimin içerisinde vurabileceğimiz büyük hedefler var" şeklinde konuştu.

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