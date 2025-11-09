İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran son noktayı koydu! ABD ile müzakere olacak mı?
Dünya

İran son noktayı koydu! ABD ile müzakere olacak mı?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.

AA9 Kasım 2025 Pazar 17:03 - Güncelleme:
İran son noktayı koydu! ABD ile müzakere olacak mı?
ABONE OL

Tahran'da basına konuşan Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

Erakçi, ABD tarafının "eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

  • iran dışişleri
  • abd nükleer
  • müzakere mümkün değil

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.