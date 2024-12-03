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Dünya

İran: Suriye bizden askeri güç isterse değerlendireceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, 'Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz” dedi.

IHA3 Aralık 2024 Salı 21:27 - Güncelleme:
İran: Suriye bizden askeri güç isterse değerlendireceğiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

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Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, "Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir" dedi.

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