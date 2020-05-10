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Dünya

İran: ''Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 'Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına' ilişkin haberleri yalanladı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 22:41 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 22:41
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Musevi, “Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, 'Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini' kaydetti.

Daha önce, Rus medyasında da 'Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları' iddiaları yer almıştı.

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