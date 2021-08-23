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Dünya

İran, Taliban'ın talebini kabul etti

İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a yakıt ihracatı yapmaya tekrar başladı.

Reuters23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:31
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İran, Taliban'ın isteği üzerine Afganistan'a benzin ve fuel oil ihracatı yapmaya birkaç gün önce yeniden başlattı.

Afganistan'da Taliban geçen hafta ülkenin yönetimini ele geçirmişti.

Ülkede benzinin ton başına fiyatı 900 dolara çıkarken Taliban, yakıt fiyatlarının artışını durdurmak amacıyla İran'dan ticaret için sınırları açık tutmasını talep etmişti.

İran petrol ve petrol ürünleri ihracat birliğinin başkanı ve sözcüsü Hamid Hosseini, "Taliban, İran'a mesajlar göndererek 'Petrol ürünlerinin ihracatına devam edebilirsiniz,' dedi" diye belirtti.

Hosseini, Taliban'ın İran'dan yapılan yakıt ithalatının gümrük vergisini %70'e varan oranlarda azaltması sonrasında İran'ın birkaç gün önce yakıt ihracatına başladığını, ancak güvenlik endişeleri taşıyan bazı İranlı tüccarların temkinli olduğunu ifade etti.

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