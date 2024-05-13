İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2024
  • EURO
    34,8122
  • ALTIN
    2443.62
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran: Tehditle karşılaşırsak nükleer silah doktrinimizi değiştirebiliriz
Dünya

İran: Tehditle karşılaşırsak nükleer silah doktrinimizi değiştirebiliriz

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesinin İsrail tarafından nükleer silahla tehdit edilmesi halinde Tahran'ın nükleer silah üretimiyle ilgili stratejisini değiştirmek zorunda kalacağını söyledi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 01:30 - Güncelleme:
İran: Tehditle karşılaşırsak nükleer silah doktrinimizi değiştirebiliriz
ABONE OL

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Harrazi, başkent Tahran'da düzenlenen Arap-İran Diyaloğu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah stratejisine değindi.

Bölgede İsrail'den kaynaklanan nükleer silah sorunu olduğunu söyleyen Harrazi, "Bu açıdan İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu söylemek gerekir. Biz hala nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istiyoruz ve bu fikri desteklemeye devam ediyoruz ancak bölgede nükleer silaha sahip olan İsrail silahsızlandırılana kadar bölgede huzur ve güven olmayacaktır." diye konuştu.

İsrail'in bölge ülkelerini tehdit ettiğini ve bu yüzden bölgede huzursuzluk olduğunu ifade eden Harrazi, "Herhangi bir ülke İran'ı nükleer silahla tehdit etmek isterse nükleer doktrinimizi yeniden gözden geçirebiliriz." dedi.

Harrazi, "Devrim liderliğinin (Hamaney), nükleer silahların yasak olduğu yönünde fetvası var ancak düşman sizi tehdit ederse doktrininizi değiştirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN NÜKLEER SİLAHLARI YASAKLAYAN FETVASI VE İRAN'IN ATOM BOMBASI ÜRETEBİLME KAPASİTESİ

İran lideri Hamaney, 2000'li yılların başında fetva çıkararak nükleer silahların geliştirilmesini veya kullanılmasını yasaklamıştı.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.

Meclis Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi ve muhafazakar Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Hamaney'in fetvasının değişmesi halinde ilk nükleer denemenin bir hafta içinde yapılacağını öne sürmüştü. İranlı vekilin paylaşımı ülke içinde de tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise 27 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, Hamaney'in fetvası doğrultusunda ülkesinin nükleer ve savunma doktrininde nükleer silah üretimine yer olmadığını söylemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran'ın, istemesi halinde "birkaç" nükleer bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu duyurmuştu.

  • İran
  • İsrail tehdidi
  • nükleer silah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.