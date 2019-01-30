İran, tekrar zenginleştirilmiş uranyum yapımına mı başladı?

İran devlet haber ajansı IRNA'nın geçtiği habere göre, 30 ton "sarı kek" olarak bilinen uranyum cevher konsantresinin İsfahan uranyum tesislerine gönderildi.

Sevkiyatın, Yezd şehrinde bulunan Saghand Uranyum Madeni'nden alınıp ​ arıtıldıktan sonra paketlendi ve İsfahan'a gönderildiği öğrenildi.

İran'ın belirttiği amaç için yeteri kadar rafine edilmişse, atom bombasının yapımında kullanılmak üzere zenginleştirilmiş uranyum halinde işlenebilir.

IRNA'nın bildirdiğine göre, İran'ın merkezindeki Ardakan kentindeki bir üretim tesisinden gelen 30 ton sarı kek Çarşamba günü İsfahan'da bir uranyum dönüşüm tesisine gönderildi.

Dokuz yıl kullanılmayan tesis Haziran ayında yeniden açılmıştı. Uzun aradan sonra bu sevkiyat tesise yapılan ikinci sarı kek sevkıyatı.

İran Atom Enerjisi, Haziran ayında yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştiren santrifüj makinelerinin hammaddesi olan UF6 üretim tesisinin Isfahan uranyum dönüşüm tesisinde yeniden başlatıldığını ve bir sarı kek varilinin teslim edildiğini açıklamıştı.

ABD 2018'de, P5+1 olarak bilinen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan ülkelerin İran ile 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

(Alaattin AYHAN / gunes.com)