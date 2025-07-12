İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, Tel Aviv'in kalbine ulaştı: Siyonist hücre çökertildi
Dünya

İran, Tel Aviv'in kalbine ulaştı: Siyonist hücre çökertildi

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail istihbaratına çalışan unsurların yönettiği dron üretim tesisine operasyon düzenledi. Atölyede kamikaze dronlar ve patlayıcılar ele geçirildi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
İran, Tel Aviv'in kalbine ulaştı: Siyonist hücre çökertildi
ABONE OL

Tespit edilen atölyeye ilişkin polis tarafından yayımlanan görüntülerde, atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Atölyenin Tahran'ın hangi bölgesinde olduğu belirtilmezken görüntüler, "Polis, Siyonist saldırgan düşmanın intihar dron atölyesini tespit etti" başlığıyla servis edildi.

İsrail, İran'daki saldırılarının önemli bir kısmını ülke içindeki unsurları tarafından fırlatılan kamikaze dronlar ve mini füzelerle gerçekleştirmişti. Saldırılar sırasında Tahran, Kerec ve İsfahan kentlerinde İsrail ajanlarının dron üretim atölyelerine baskınlar düzenlenmişti.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

İran: Zenginleştirme hakkının tanınmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz

İran'da silahlı çatışma: 1 ölü 5 yaralı

ABD'yi karıştıracak istihbarat

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.