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'İran Trump'ın kuracağı bir oyunda oynamaz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuracağı bir oyunda yer almayacaklarını ve haklarını elde etmek için karşı tarafı masaya oturmaya mecbur bırakmak istediklerini söyledi.

  • AA
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Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dünkü Fransa ziyaretinin G7 Zirvesi'yle ilgisi olmadığını ve Fransız yetkililerin isteği üzerine gerçekleştiğini aktaran Rebii, ABD makamlarıyla görüşme peşinde olmadıklarını dile getirdi.

ABD yaptırımlarının Zarif’in faaliyetlerini etkilemediğini, İran'ın nüfuzu ve diplomasisini de zayıflatamadığını savunan Rebii, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuracağı bir oyunda oynamaz. Onları hakkımız olanı elde etmek için masaya oturmaya mecbur bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Rebii, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin nükleer anlaşmayı yanlış bulduğu yönündeki açıklamasına ilişkin ise, "Şemhani, bir İran vatandaşı olarak görüş bildirmiştir ve bu hükümetin görüşü değildir. Hükümet, nükleer anlaşmanın dünya güvenliği ve barışı için önemli bir iş olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e de "bölge milletlerinin sükûnetini suistimal etmeme" çağrısı yapan Rebii, "Suriye ve Irak'a yapılan saldırılar İsrail'in siciline ekleniyor. Halkların sabrı taşmıştır. Suriye ile Irak'ın savunma hakkını destekliyoruz." dedi.

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