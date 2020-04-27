AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:05

İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ISNA) göre, Hamzazade Kovid-19'un turizme etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Hamzazade, ülkede 20 Şubat ile 20 Nisan arasında turizmin büyük zarar gördüğünü belirterek, "İran'da Kovid-19, 2 ayda turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün Kovid-19'dan yüzde yüz zarar gören yegane ticaret kolu olduğunu vurgulayan Hamzazade, söz konusu sektörde 240 bin kişinin çalıştığını, koronavirüsün dolaylı olarak 550 bin kişiyi etkilediğini kaydetti.