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Dünya

İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Hamzazade: Koronavirüsün turizm sektörüne zararı 330 milyon dolar

İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattığını söyledi.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:05
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İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ISNA) göre, Hamzazade Kovid-19'un turizme etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Hamzazade, ülkede 20 Şubat ile 20 Nisan arasında turizmin büyük zarar gördüğünü belirterek, "İran'da Kovid-19, 2 ayda turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün Kovid-19'dan yüzde yüz zarar gören yegane ticaret kolu olduğunu vurgulayan Hamzazade, söz konusu sektörde 240 bin kişinin çalıştığını, koronavirüsün dolaylı olarak 550 bin kişiyi etkilediğini kaydetti.

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