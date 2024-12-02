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Dünya

İran: Türkiye Suriye'de yapıcı rol oynadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye'nin hem Suriye hem de İran için önemli bir komşu olduğunu belirterek, “Türkiye, Suriye'deki gerilimin kontrolünde yapıcı bir rol oynadı” ifadesini kullandı.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
İran: Türkiye Suriye'de yapıcı rol oynadı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suriye'ye ziyaretini değerlendiren Bekayi, Tahran'ın Şam'a desteğinin süreceğini ve bu konuda Suriye ile yakın ilişki içerisinde olduklarını söyledi. Bekayi, Suriye konusunda Türkiye ile de temas halinde olduklarını ifade ederek, "Dışişleri Bakanımız Türk yetkililer ile görüşmeleri devam ediyor. Türkiye, Suriye konusunda hem etkili hem de etki gören bir ülke. Suriye'de yaşananlar sadece Suriye ile sınırlı kalmayacaktır. Türk dostlarımız da en az bizim kadar Suriye'deki gelişmelerden endişeliler" dedi.

Suriye'de çözüm süreci için başlatılan Astana sürecinde Türkiye'nin kilit bir ülke olduğunu söyleyen Bekayi, Türkiye'nin hem Suriye hem de İran için önemli bir komşu ülke olduğunu belirterek, "Türkiye Suriye'deki gerilimin kontrolünde yapıcı bir rol oynadı" ifadesini kullandı. İran, Türkiye ve Rusya arasında devam eden Astana sürecine işaret eden Bekayi, Astana'nın Suriye sorunun çözümü için tek diplomatik yol haritası olduğunu vurgulayarak, "Astana her şeye rağmen hala aktiftir. Bu sürecin etkili bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor ve diğer ülkelerin de bu konuda aynı düşüncede olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

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