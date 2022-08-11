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Dünya

İran: Türkiye'nin baraj yapması bizi etkilemez

İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi, Türkiye'nin Aras Nehri üzerine baraj yapması durumunda ülkesine gelen su miktarının değişmeyeceğini söyledi.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Devletabadi, Tahran ile Ankara arasındaki su meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devletabadi, "Türkiye'nin baraj yapmasıyla Aras Nehri'nden bize (İran'a) akan suyun miktarı değişmeyecek. Bugüne kadar İran'a gelen su miktarında bir değişiklik olmadı, bundan sonra da olmayacak. İran'ın kuzey ve kuzeybatı bölgesinde su çoktur ve Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) etkilenme ihtimali düşüktür. Bu yönden bir sorunumuz yoktur." dedi.

Son yıllarda etkisini arttıran toz bulutlarının kaynağının Türkiye olmadığını dile getiren Devletabadi, "Toz bulutlarından Türkiye de etkileniyor. Bu toz bulutlarının çıkış yeri Türkiye değil, Irak ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

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