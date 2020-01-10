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Dünya

İran'dan net cevap! Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

İran Hükümet Sözcüsü, 'Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır' açıklaması yaptı.

10.01.2020  00:37 - Güncelleme: 10.01.2020  00:50

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır" açıklaması yaptı.

İran devlet kanalına göre İran'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yolcu uçağının füze isabet etmesi sonucu düştüğü iddialarını yalanladı.

Rebii, "Tüm bu haberler, İran'a karşı psikolojik savaştır. Uçaktaki yolcular arasında vatandaşı olan ülkeler temsilcilerini gönderebilirler. Biz de Boeing'e kara kutuları inceleme sürecine katılması için temsilcisini göndermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

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