İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkesindeki havaalanlarının standartlara uygun olmadığını söyledi

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkesindeki havaalanlarının standartlara uygun olmadığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran medyasına göre, başkent Tahran'da konuşan İslami, "Havaalanlarımızdan hiçbiri halkımıza yakışır standartlarda değil. Uçuşlarımızın yüzde 85'inin gerçekleştiği havaalanları dahi standartlara uygun değil." dedi.

İslami, havacılık sektörünün gelişmesinde insan faktörünün önemli olduğunu belirterek havacılık hizmet sektörünü geliştirmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

İRAN'DA 66 HAVAALANI BULUNUYOR

İran Sivil Havacılık Organizasyonunun 2017 yılında hazırladığı rapora göre, 66 havaalanının bulunduğu İran'da iç hat seferlerinde en çok Mehrabad, Meşhed ve Şiraz havaalanları kullanılıyor. Dış hat seferlerinde ise başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile Meşhed, İsfahan ve Şiraz havaalanları ilk dört sırada yer alıyor.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

'HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"

'HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor'

Mehdi'den Beşir'e 'görevi bırak' çağrısı

Mehdi'den Beşir'e 'görevi bırak' çağrısı

'Cumhur İttifakı yerel seçimlerden sonra da yaşayacak'

'Cumhur İttifakı yerel seçimlerden sonra da yaşayacak'

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar

CHP'lilerden tek cümlelik tepki: Keşke bizi utandırmasaydı

CHP'lilerden tek cümlelik tepki: Keşke bizi utandırmasaydı

'31 Mart'ta HDP ile ittifak yapanlar şamarı yiyecektir'

'31 Mart'ta HDP ile ittifak yapanlar şamarı yiyecektir'

'İHA'lar için bir yazılım geliştirdik, kafalarını bile çıkaramayacaklar'

'İHA'lar için bir yazılım geliştirdik, kafalarını bile çıkaramayacaklar'
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA