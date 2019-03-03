İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, ülkesindeki havaalanlarının standartlara uygun olmadığını söyledi

İran medyasına göre, başkent Tahran'da konuşan İslami, "Havaalanlarımızdan hiçbiri halkımıza yakışır standartlarda değil. Uçuşlarımızın yüzde 85'inin gerçekleştiği havaalanları dahi standartlara uygun değil." dedi.

İslami, havacılık sektörünün gelişmesinde insan faktörünün önemli olduğunu belirterek havacılık hizmet sektörünü geliştirmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

İRAN'DA 66 HAVAALANI BULUNUYOR

İran Sivil Havacılık Organizasyonunun 2017 yılında hazırladığı rapora göre, 66 havaalanının bulunduğu İran'da iç hat seferlerinde en çok Mehrabad, Meşhed ve Şiraz havaalanları kullanılıyor. Dış hat seferlerinde ise başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile Meşhed, İsfahan ve Şiraz havaalanları ilk dört sırada yer alıyor.