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İran, ülkedeki öfkeli kitleleri siber saldırılarla kontrol altına alıyor

Yayınlanan bir rapora göre, İran hem kendi içindeki muhaliflere karşı hem de birçok ülkedeki kişilere karşı siber savaşlar başlattığı ortaya çıktı. Raporda rejimin siber terörizmi nasıl kullanıldığıyla ilgili çok çarpıcı tespitler ortaya konuldu.

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İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI)'nin yayınladığı bir rapora göre İran, rejimi korumak için siber savaş başlattığını açıkladı. 

Aralık 2017'de Tahran'da patlak veren proresto gösterileri sırasında, rejime kızgın olan genç İranlılar mesajlarını yaymak için siber teknolojiden faydalandı.  Ancak şimdi İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı, halkı baskı altında tutmak için siber saldırılar kullandığı öğrenildi. 

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