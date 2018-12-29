İran, ülkedeki öfkeli kitleleri siber saldırılarla kontrol altına alıyor Yayınlanan bir rapora göre, İran hem kendi içindeki muhaliflere karşı hem de birçok ülkedeki kişilere karşı siber savaşlar başlattığı ortaya çıktı. Raporda rejimin siber terörizmi nasıl kullanıldığıyla ilgili çok çarpıcı tespitler ortaya konuldu.