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İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'ABD´den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz' dedi.

  • DHA
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İran´ın haber ajansı Tesnim´de yer alan haberde, Musevi´nin İsfahan´da bir gazeteci ile yaptığı röportajda "Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD´den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

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