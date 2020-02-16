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Dünya

İran, ülkeyi terk eden yabancı şirketleri uyardı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk eden yabancı şirketleri eleştirdi.

AA16 Şubat 2020 Pazar14:18 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:21

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, "ABD'nin azami baskı siyasetini en üst seviyede uyguladığı tarihi bir dönüm noktasında bulunuyoruz. ABD'nin bu siyasetine tabi olup İran halkını yalnız bırakanları halk unutmayacaktır. Bu şirketler, İran'ın ekonomik geleceğinde önceliğe sahip olmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde önceliğin yerel şirketlere ait olduğunu vurgulayan Arakçi, "Eğer yabancı şirketlere ihtiyaç duyulursa bu zor şartlarda İran'da kalan şirketlere öncelik tanınacaktır." dedi.

Güney Kore'nin LG ve Samsung firmaları, geçen günlerde İran firmalarıyla iş birliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.  

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