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İran: Uyduları tespit eden radar geliştirdik

İslami Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) komutan yardımcısı yaptığı açıklamada, İranlı uzmanların Düşük Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) uyduları tespit edebilecek radarlar geliştirdiklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumartesi günü düzenlenen bir seminerde konuşan Hüseyin Salaami, "İran'a karşı bilimsel, ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, dünyanın modern teknolojilerini yalnızca kendi iç kapasitemize dayanarak elde ettik." dedi.

Konuşmasının devamında,"İran'ın kendi yeteneklerine mutlak güven duyması sayesinde, artık balistik füzelerle savaş gemilerini imha edebilecek kabiliyete geldik" dedi.

Komutan Yardımcısı ayrıca, İran yapımı insansız uçakların 3,000 kilometre uzakta uçabileceklerini ve operasyonlarda bulunabileceklerini belirtti.

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