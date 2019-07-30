İran vatandaşlarının Rusya'da kötü muamele görmesine tepki gösterdi
İran, Rusya'nın başkenti Moskova'daki havalimanında, belgelerinin kontrolü sırasında vatandaşlarına kötü muamelede bulunulmasına tepki gösterdi.
- AA
İran'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'yı ziyaret eden İran vatandaşlarına Moskova'daki bir havalimanında Rus yetkililer tarafından kötü muamelede bulunuldu.
Açıklamada, Rus yetkililerin İranlı vatandaşların belgelerini kontrol ederken kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.
Rusya'yı ziyaret eden İran vatandaşlarının belgelerinin saygılı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İran vatandaşlarına da havaliman
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