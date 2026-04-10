İran ve ABD barış görüşmelerine başlıyor! Vance'dan giderayak uyarı: Oyun oynamaya kalkmayın

ABD-İsrail-İran savaşının 42. gününde ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor.

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda varılan ve İsrail'i de kapsayan ateşkesin ardından taraflar İslamabad'da bir araya gelinmesi konusunda anlaştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık etmesi, ABD'yi de Başkan Yardımcısı James David Vance'in temsil etmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Vance, "Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, "İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı." dedi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) İspanya'yı çıkarma kararı aldı.

Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği belirtildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İran Kızılayının talebi üzerine barınma, hijyen malzemesi ve travma kitlerinden oluşan 48 ton malzemenin yer aldığı 4 tırın bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini belirtti.

İran Kızılayı: ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Nisan'da son bulan saldırılarında 125 bin 630 sivil birim hasar gördü.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını kınayan tutumunu ve özellikle Türk milletinin İran'la dayanışmasını takdir ettiklerini belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki ABD başkanlarından da İran'a saldırmalarını istediğini fakat şu ana kadar bunu kabul eden tek başkanın mevcut ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, ittifaktaki ülkelerin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle "öfkesini kustuğu" iddia edildi.

İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran'a, "Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulundu.

ABD-İsrail saldırılarında ağır yaralanan İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin (81) hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese riayet etmesi çağrısında bulundu.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.