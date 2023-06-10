İran ve ABD görüşmesi doğrulandı

Tahran Milletvekili Tevanger, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "New York'ta yapılan müzakerelere rağmen ABD'nin yaklaşımı nedeniyle yakın zamanda bir anlaşma görünmüyor. ABD, hukuka ve İran'ın çıkarlarına aykırı şekilde bloke edilmiş (İran'a ait) varlıkların serbest bırakılması karşılığında İran'dan nükleer imtiyazlar almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin, İran'ı doğrudan müzakerelere çekmeye çalıştığını ifade eden Tevanger, "ABD, tutuklu takası konusunda dahi ciddi hareket etmedi ve bu konuyu da uranyum zenginleştirme konusuyla ilişkilendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi, 8 Haziran'da ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberde, İran ve ABD'nin, Tahran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında petrol satışına izin verilmesini öngören "geçici bir anlaşmaya" yaklaştığını iddia etmişti.

Haberde, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ile Beyaz Saray'ın İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in ABD'de birkaç kez bir araya geldiği ve görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği aktarılmıştı.

İran ve ABD tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda, "geçici bir anlaşmanın" gündemde olmadığı belirtilmiş ancak müzakerelerin yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmemişti.