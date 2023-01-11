İran ve Irak arasın ''Basra Körfezi'' krizi

Bu yıl Irak'ın Basra kentinin ev sahipliği yaptığı "25'inci Körfez Uluslararası Kupası" için "Arap Körfezi" ifadesinin kullanılması İran'da tepkiye neden oldu. İran, turnuvayı "Arap Körfez Kupası" olarak tanımlayan Irak'ın önde gelen siyasilerini "Körfez'in tarihsel olarak doğru kabul edilen adını çarpıtmakla" suçladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, konuya ilişkin tepki olarak Irak'ın Tahran Büyükelçisini Bakanlığa çağırdıklarını belirtti.

Iraklı yetkililerin Körfez için "sahte" isim kullandığını savunan Abdullahiyan, "Irak Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak İran'ın Fars Körfezi tabirinin kullanılması konusundaki hassasiyetini Irak tarafına yansıttık." dedi.

Abdullahiyan, geçen hafta turnuvanın açılışında "Arap Körfezi Kupası" adını kullanan Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani'nin de yakın zamanda internette yayımlanan bir makalede bu durumu düzelttiğini ifade etti.

Irak Başbakanı Sudani, 8 Körfez ülkesinin katıldığı turnuvanın 6 Ocak'taki açılışında, "Arap Körfez Kupası" ifadesini kullanmıştı. Aynı şekilde Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr da turnuvayla ilgili Twitter paylaşımında, "Arap Körfezi" ifadesine yer vermişti.

İranlı milletvekilleri 8 Ocak'ta düzenlenen meclis oturumunda konuyu gündeme getirerek Sudani ve Sadr'ı Körfez için "sahte" isim kullandıkları gerekçesiyle özür dilemeye çağırmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani de 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, futbol turnuvası için "Arap Körfezi" ifadesinin kullanılmasını "sahte" isim olarak niteleyerek, Körfez için tek doğru terimin "Fars Körfezi" olduğunu ifade etmişti.

Türkiye'de genellikle "Basra Körfezi" olarak anılan bölgeyi İran, "Fars Körfezi"; Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" olarak adlandırıyor. Bölgenin en eski tarihsel adının "Fars Körfezi" olduğunun belgelerle sabit olduğunu savunan Tahran yönetimi, bu bölgeye Arap Körfezi denilmesine karşı çıkıyor.