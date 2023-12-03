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Dünya

İran ve Irak ''askeri işbirliğini'' görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah, askeri işbirliği ve terörle mücadele konularını değerlendirdi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
İran ve Irak ''askeri işbirliğini'' görüştü
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İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Irak ziyaretinde Yarallah ile bir araya geldi.

Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler." dedi.

İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, "İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise, Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile de görüştü. Görüşmede askeri işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

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