16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ve Irak enerji alanında ortak mutabakat zaptı imzalayacak

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Suriye meselesini detaylı şekilde ele alarak, yarın petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hekim, Irak'a gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zarif ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Hekim, "Konuk bakanla, ikili siyasi, ticari, enerji, ulaşım, enerji, sağlık ve ziraat alanında heyetlerin de yer aldığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Suriye meselesini detaylıca ele aldıklarını kaydeden Hekim, "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi konusundaki desteğimiz ve bu konudaki çabayı da görüştük." ifadesini kullandı.

Hekim, iki ülke arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımını da görüştüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında da yarın ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. İranlı Bakanla, Ürdün'le yaptığımız gibi ortak sanayi bölgesini değerlendirdik. İran, hizmet vermeyen birçok Irak fabrikalarını yeniden kalkındıracak. İki ülke arasındaki vize konularını da görüştük. İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı."

Irak Dışişleri Bakanı Hekim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Bağdat'a "tarihi" diye nitelendirdiği resmi ziyaret gerçekleştireceğini de bildirdi.

"IRAK VE İRAN BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ DESTEKLİYOR"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın Suriye krizi konusundaki tutumundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkenin bölge ve uluslararası camiaya yeniden dönmesi konusunu detaylı şekilde ele aldık." dedi.

Irak ve İran'ın bölgenin güvenliğini desteklediğini, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini anlatan Zarif, Irak hükümeti ve halkının ABD'nin zalimce yaptırımlarını reddetmesi dolayısıyla teşekkür ettiklerini kaydetti.

Zarif, "Görüştüğümüz ve anlaştığımız konuların iki ülke halkının çıkarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunların, teröre galip gelen Irak'ın yeniden imarına da yarayacağını diliyoruz. Terörle mücadelesinde Irak'ın yanında olmamızdan da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi davet üzerine yarın Bağdat'ta gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 3 gün sürecek Irak ziyareti kapsamında Necef kentine de giderek, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani ile de görüşmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de son olarak 14 Ocak tarihinde Irak'a gelerek 5 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmişti. Zarif'in o dönem ki ziyareti ABD Dışişleri Mike Pompeo'dan hemen sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Bakan Soylu: PKK´yı HDP´yi meclislere sızdıracaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA