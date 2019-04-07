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İran ve Irak ortak petrol sahalarını genişletecek

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Irak ile Kermanşah-Diyala ve Huzistan-Basra arasındaki ortak petrol sahalarını genişleteceklerini belirtti.

  • AA
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İran Petrol Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zengene Iraklı mevkidaşı Samir el-Gadban ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Zengene, İran ile Irak'ın Kermanşah-Diyala ve Huzistan-Basra arasındaki ortak petrol sahalarını genişletme konusunda uzlaştığını aktardı.

İran ve Irak'ın petrol, doğal gaz, rafineri ve petrokimya alanında iş birliğini geliştirmesi için büyük bir potansiyel olduğunu ifade eden Zengene, bu konuda Irak'a yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Zengene, Irak'ın petrokimya alanında yeterince gelişmemesi nedeniyle iki ülkenin bu konuda iş birliği yapması için uygun bir ortamın olduğunu ifade etti.

Bakan Zengene ayrıca Irak'ın İran'a olan doğal gaz borcunun da 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

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