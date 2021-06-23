23 Haziran 2021 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:31

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir kaynak, Salı günü, Suriye'den Ürdün'e uyuşturucu sızma ve kaçırma girişimini engellediğini söyledi.

Ürdün haber sitesi "Kabarni", kaynağın aktardığına göre, kaçakçılar Ürdün sınırını geçmeye çalışırken angajman kurallarının uygulandığını ve bunun da Suriye topraklarına kaçmalarına yol açtığını söyledi. Askeri yetkili, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin "sınırları korumak ve Ürdün'ün ulusal güvenliğini bozmaya çalışanları engellemek için herhangi bir sızma veya kaçakçılık girişimine karşı tüm güç ve kararlılıkla uğraşacağını" vurguladı.

Lübnan'da kaçakçılık protestosu

Lübnanlı göstericiler Lübnanlı yetkililerin Suriye'ye akaryakıt kaçakçılığını önlemek için aldığı önlemleri protesto ederek Lübnan ile Suriye arasındaki fabrika yolunu kapattı.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesindeki gümrük yetkilileri, akaryakıt kaçakçılığını engellemek için Suriye'ye bağlı araçlar için izin şartlarını sıkı bir şekilde uygulayacaklarını duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı, kararın ardından Suriye'ye geçemeyen kaçakçıların uygulanmanın iptal edilmesini talep ederek lastik ve metal plakaları yakarak yolu trafiğe kapattığını duyurdu.

OrtaDoğuHaber'in haberine göre Hükümet, ülkedeki akaryakıt kaçakçılığının yanında kaçakçıların İran destekli Hizbullah ve diğer örgütlerin uyuşturucu haplarını kaçırdıklarını bildirdi.

Esed'in esrar ve uyuşturucu ticareti

Suriye ve Lübnan, Arap ve Batı ülkelerine uyuşturucu üretimi ve dağıtımı için merkez haline geldi. Esed rejimi, Suriye halkına karşı savaşını finanse etmek için Hizbullah ve İran'a bağlı diğer milislerle uyuşturucu ticareti yaptırdığı iddia edildi.

Suriye Ulusal Ordusu, rejim kontrolündeki bölgelerden gelen soba yüklü kamyonda 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdi. El-Hamran'da ele geçen uyuşturucunun İran destekli Hizbullah'a ait olduğu, Türkiye ve Avrupa'ya sokulmak istendiği ortaya çıktı. Üçüncü Kolordu'nun güvenlik kaynakları, sevkiyatın şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük sevkiyat olduğunu duyurdu.

Görevli albay, 1040 soba bulunan araca el koyduklarını, sobaların ağırlığının farklı olduğunu tespit ettikten sonra uyuşturucuları bulduklarını belirtti. 100 sobanın içine gizlenmiş, her birinde bin hap olan 918 ilaç torbası bulunduğu, 918 bin hapın ele geçirildiği öğrenildi.

Esed ailesi üretiyor

Gazeteci Mervan Farzat, Adra'da, rejime bağlı Hizbullah'a yakın 4. Tümen'den birinin işlettiği fabrika bulunduğunu, hapların burada paketlendiğini söyledi. Ana kaynağın "El-Teavün" fabrikası olduğunu söyleyen Farzat, Hizbullah'ın Suriye'de çatışmalara katılmasının ardından birçok uyuşturucu fabrikasının Lübnan'dan Suriye'ye taşındığını, rejimin Hizbullah'a tesis sağladığını anlattı. Farzat'a göre Lazkiye'deki "El-Bassah" fabrikası, Humus'un El-Kuseyr kırsalındaki "Akrabiyah" köyünde, Şam'daki "El-Teavün" fabrikası ve Dera'daki "Neva" fabrikası dahil olmak üzere birçok noktada uyuşturucu üretiliyor.

Suriyeli gazeteci, Samer Kemal El-Esad'a ait Al-Rabeeh peçete fabrikasında da uyuşturucu üretildiğini, "Hafız Munzher El-Esad, Lazkiye-Tartus yolunda uyuşturucu fabrikası işletiyor. Yakınında Şaliş ailesine ait bir fabrika daha var. Kardaha şehri yakınlarında Luay Talal El-Esad'in de bir fabrikası bulunuyor." dedi.