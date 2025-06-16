İran ve İsrail ölü sayısını açıkladı

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılarda her iki tarafta ölü ve yaralı sayısı artıyor.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İRAN: İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 224'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu sivil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini belirtti.

Kermanpur, "Bin 277 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların yüzde 90'ından fazlası sivil. Bu durum, İsrail sadece askeri hedefleri vuruyor söyleminin tamamen asılsız olduğunu gösteriyor" dedi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ise bugüne kadar 14 kişi öldü.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.