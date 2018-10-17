İran ve Pakistan'dan kaçırılan sınır muhafızları için iş birliği kararı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, dün İran'ın Pakistan sınırında bir grup güvenlik görevlisinin Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Riffat Mesud'un bakanlığa çağrıldığını ifade etti.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'dan ikili ilişkiler, iyi komşuluk ilkesi ve ikili anlaşmalardan doğan sorumluluklar çerçevesinde İranlı sınır muhafızlarının serbest kalması ve "teröristlerin" yakalanması için hareket etmesini istediği aktarıldı.

Askeri yetkililerin ortak çalışması

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da yazılı açıklamasında, hükümet olarak İranlı sınır muhafızlarının kaçırılmasından endişe duyduklarını belirtti.

İki ülkenin askeri yetkililerinin sınır muhafızlarının yerini tespit etmek için ortak çalışmalar yürüttüğünü aktaran Faysal, "Pakistan ve İran'ın askeri iş birliği geçen yıl şekillenen ortak mekanizma çerçevesinde sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Faysal, İranlı sınır muhafızlarının bulunması için her imkânın seferber edileceğini sözlerine ekledi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde dün sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.