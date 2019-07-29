İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.