24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9487
  • 6,6616
  • 244.701
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. ABD'nin geçtiğimiz günlerde USS Abraham Lincoln ve USS John C. Stennis uçak gemileri ile başlattığı tatbikat için ABD Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklaması yapmıştı. Uçak gemilerinin gerekli görüldüğü takdirde Basra Körfezi'ne geçiş yapabileceği gündeme gelmişti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. 

Hanzadi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Hint Okyanusu'nun devamı olan Umman Denizi'nde Rusya ile yapacakları ortak askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İran ve Rusya donanmaları arasında daha çok eğitim, teknik ve operasyonel konularda iş birliğinin devam edeceğini belirten Hanzadi, "Rusya ile müzakereler neticesinde alınan kara göre Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz filosu bu sene içinde İran’ın güneyine gelecek ve birlikte ortak tatbikat gerçekleştireceğiz." dedi.

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler toplantısı çerçevesinde de burada bir tatbikat yapacaklarını aktaran Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes buraları barışçıl amaçlarla kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yönetimi Kongre'ye rağmen vazgeçmiyor

ABD yönetimi Kongre'ye rağmen vazgeçmiyor

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

Konya'da kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dev proje böyle görüntülendi

Dev proje böyle görüntülendi

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

72 yaşındaki gezgin fıçı ile Atlas Okyanusu’nu geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA