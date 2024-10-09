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Dünya

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Riyad'da bir araya geldi! İsrail'in saldırıları masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile ikili ilişkileri ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını görüştü.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Riyad'da bir araya geldi! İsrail'in saldırıları masada
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İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki bakanın, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler üzerine "faydalı ve yapıcı" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VURGUSU

Tarafların, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve sivillere derhal insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladığını aktaran Bekayi, Erakçi ile Bin Ferhan'ın siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılıklarını yinelediğini kaydetti.

Erakçi, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Riyad ziyaretinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların durdurulmasına yönelik bölgesel istişarelerin devamı olduğunu söylemişti.

İranlı Bakan, Riyad'daki temaslarının ardından Katar'da üst düzey yetkililerle görüşmek için Doha'ya gidecek.

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