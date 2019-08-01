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İran: Washington, Zarif'ten korkuyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD´nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif´i yaptırım listesine alması kararının, 'Washington´un Zarif´ten korktuğuna işaret olduğunu' söyledi.

  • DHA
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İran resmi haber ajansı IRNA´da yer alan habere göre, bir elektrik santralinin açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cevad Zarif´in, ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesiyle ilgili ABD´nin yaptırım kararının Washington´un Zarif´ten korktuğunun bir göstergesi olduğunu belirtti ve "Zarif gibi cesur ve iktidarlı bir diplomatın mantığından korkuyorlar" ifadelerini kullandı.
 
 
"ZARİF, İRAN REJİMİNİN DÜNYA GENELİNDEKİ SÖZCÜSÜ"
 
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamada, doğrudan veya dolaylı olarak daha önce yaptırım listesine alınan İran Dini Lideri Ali Hamaney´in adına çalıştığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif´e yaptırım uygulandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in "Cevad Zarif, İran Dini Lideri Ali Hamaney´in pervasız gündemini takip ediyor ve İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü. ABD, İran rejimine son hareketinin tamamen kabul edilemez olduğuna dair net bir mesaj gönderiyor" ifadelerine yer verildi.
 
 
ZARİF: BENİ TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
 
Bunun üzerine Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD´nin beni hedef seçmesinin nedeni, benim `İran´ın dünya genelindeki sözcüsü´ olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? İran dışında bir çıkarım ya da malım olmadığı için bunun, benim ya da ailem üzerinde hiçbir etkisi yok. Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.

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