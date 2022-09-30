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Dünya

İran yaptırımlarının hedefi Çinli şirketler oldu

ABD dün İran'ın petrokimya ve petrol ihraç etmesinde rol almakla suçladığı bir dizi şirkete şirkete karşı yaptırım başlattı.

Reuters30 Eylül 2022 Cuma 10:30 - Güncelleme:
İran yaptırımlarının hedefi Çinli şirketler oldu
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Yaptırım başlatılanlar arasında beş Çinli şirket yer alırken, bu karar 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alması için Washington'un Tahran üzerinde kurduğu baskıyı artırdı.

Nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınması için yürütülen dolaylı müzakereler durmuştu. Anlaşma olasılığı azalmaya başladıkça Washington, Çinli şirketleri İran'dan petrolimyasal ve petrol ihracatı konusunda gittikçe daha fazla hedef almaya başladı.

ABD Hazinesi'nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu yetkilisi Brian Nelson yaptığı açıklamada nükleer anlaşmaya atıfta bulunularak, "İran, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın tam uygulanmasına geri dönülmesine karşı çıkmaya devam ettiği sürece, ABD İran'ın petrokimya ve petrol ürünlerinin satışı konusunda yaptırım uygulamaya devam edecek" denildi.

ABD dışişleri bakanı da yaptığı ayrı bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın iki Çin merkezli şirket Zhonggu Storage and Transportation ve WS Shipping'in yaptırımları ihlal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

honggu Storage and Transportation şirketi İran petrolünün depolandığı bir ham petrol depolama tesisini işletmekle ve WS Shipping de İran'ın petrol ürünlerini taşıyan bir tankeri işletmekle suçlandı.

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