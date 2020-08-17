AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:28

İran devlet televizyonuna göre, Yüksek Yargı Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-BAE normalleşme anlaşmasını değerlendiren Reisi, "BAE'nin son eylemi, İslam'a, Filistin davasına ve İslam ümmetine ihanet oldu. Bu ihanet, pek çok tepki ile karşı karşıya kalacak. BAE'liler dünyadaki Müslüman halkın ve hatta kendi halkının artan tepkilerini beklemelidir." dedi.

Reisi, ABD'nin İsrail ile anlaşması için BAE'yi kandırdığını ve söz konusu anlaşmanın "siyonizm ile gizlenemeyecek bir iş birliği" olduğunu belirterek "BAE'nin Filistin davasına ihaneti, zamanla ortadan kalkmayacak ve affedilmeyecek." ifadelerini kullandı.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.



BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.