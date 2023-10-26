İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2159
  • EURO
    29,8331
  • ALTIN
    1819.07
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran yargısı ABD'yi 420 milyon dolar tazminata mahkum etti
Dünya

İran yargısı ABD'yi 420 milyon dolar tazminata mahkum etti

İran'da bir mahkeme, 1980'de ABD'nin İran'daki rehinelerini kurtarmak için düzenlediği ancak başarısızlıkla sonuçlanan 'Kartal Pençesi Operasyonu'yla ilgili davada, olaydan etkilenen 14 vatandaşına ödenmek üzere Washington'u 420 milyon dolar tazminata mahkum etti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
İran yargısı ABD'yi 420 milyon dolar tazminata mahkum etti
ABONE OL

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Uluslararası İlişkiler Hukuk Mahkemesi, ABD'nin operasyonunda zarar gören kişilerin açtığı davada ABD hükümetinin maddi, manevi ve cezai tazminat ödenmesi yönünde karara vardı.

Buna göre, ABD ordusunun 1980'de İran topraklarında gerçekleştirdiği operasyondan kurtulan 13 kişi ile operasyon sırasında Amerikan güçleri tarafından rehin alınanlardan bir kişiye ödenmek üzere Washington yönetimi 420 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

- KARTAL PENÇESİ OPERASYONU

ABD, İran'da Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin ardından Tahran büyükelçiliğinde rehin alınan diplomatları kurtarmak için Nisan 1980'de bir operasyona girişmişti.

"Kartal Pençesi" adı verilen operasyon, İran'daki Tebes Çölü'nde çıkan kum fırtınası ve ABD güçlerinin karşılaştığı birbirini takip eden teknik sorunlar nedeniyle başarısız olmuştu.

Yakıt ikmali esnasında yaşanan kaza nedeniyle bir C-130 Hercules uçağı ve bir helikopter infilak etmiş, 8 ABD askeri ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.