İran yargısı, zorunlu başörtüsü yasasına aykırı davrananların cezalandırılacağını açıkladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İsfahan eyaletinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Ejei, ülkede bazı kadınların zorunlu başörtüsü kuralına aykırı davranmasını eleştirdi.

Başörtüsü kuralına aykırı hareket edilmesinin "ülkeye düşmanlıkla eşdeğer" olduğunu savunan Ejei, "Yargı, bu faillerin tespit edilerek gözaltına alınması halinde meseleyi özel bir şekilde ele alacaktır." dedi.

Ejei, bu konuda kim olursa olsun hiçbir müsamaha gösterilmeden kararlı bir şekilde yargılanacağını ve cezalandırılacağını ifade etti.

İran İçişleri Bakanlığı da dün zorunlu başörtüsü yasasına aykırı davranışları hedef alan bir açıklama yayımladı.

Tesettürün, "İran ulusunun medeniyet temellerinden biri" ve "İslam Cumhuriyeti'nin pratik ilkelerinden biri" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Dini ilke ve kurallar ile geleneksel değerlerde herhangi bir geri adım veya tolerans olmamış ve olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, yargı ve diğer ilgili kurumların yasaya aykırı hareket edenlerle ilgileneceği ve ihlallere izin vermeyeceğini belirtti.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU



Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

İran'da "İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi" Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşat devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" belirtmişti.

Bu süreçte ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu. Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların "dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla" itham edilmemesi gerektiğini söylemişti.