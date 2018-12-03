Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Yemen diyalog görüşmelerinden memnun

Tahran yönetimi, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Yemen diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Stockholm kentindeki görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Yemenli taraflara, ülkedeki sorunun çözümüne olumlu katkı sağlamaları, ortak bir anlaşma zemini oluşturmak için görüşmelere aktif bir şekilde katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Yemen krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için Tahran yönetiminin uluslararası toplumla her türlü iş birliğine hazır olduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TBMM´nin Ermenistan ile Gümrü Antlaşması´nı imzalaması - Tarihte bugün 3 Aralık 1920

TBMM´nin Ermenistan ile Gümrü Antlaşması´nı imzalaması - Tarihte bugün 3 Aralık 1920

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA