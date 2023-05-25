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Dünya

İran yeni balistik füzesi Hayber'i tanıttı! 2 bin kilometre menzile sahip

İran, 2 bin kilometre menzilli yeni balistik füzesini sergiledi. Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen füze 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
İran yeni balistik füzesi Hayber'i tanıttı! 2 bin kilometre menzile sahip
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtıldı.

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verildi.

Törende hazır bulunan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, söz konusu balistik füzenin ülkesinin geliştirdiği Hürremşehr füze ailesinden olduğunu belirtti.

Aştiyani, füzenin tahrip gücünün çok yüksek olduğunu ve çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

  • İran
  • balistik füze
  • Hayber
  • Hürremşehr-4

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