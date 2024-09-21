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Dünya

İran, yeni füze ve kamikaze İHA'sını görücüye çıkardı

İran, Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
İran, yeni füze ve kamikaze İHA'sını görücüye çıkardı
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İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan, İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İran güvende olmazdı." dedi.

Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı.

  • İran Tahranda
  • askeri geçit töreni
  • balistik füze

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