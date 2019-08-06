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İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami´nin katıldığı bir törende, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adlı güdümlü bombalar tanıtıldı.

  • DHA
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İran haber ajansı Fars News´te yer alan habere göre, 22 Ağustos İran Savunma Sanayi Günü öncesi 'nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar' Hatami´nin katıldığı bir törende tanıtıldı. Törende konuşma yapan Hatami, Balaban´ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirterek; Yasin´in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurgulayarak, 50 kilometreden de hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini aktardı. Ayrıca, Hatami, Kaim´in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade etti.

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