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İran, yeni uydunun fırlatılması için Savunma Bakanlığının onayını bekliyor

15 Ocak'ta yerli üretim uydusunu uzaya fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İran, ABD ve Fransa'nın tepkilerine aldırmadan uzaya yeni bir uydu fırlatmak için Savunma Bakanlığının onayını bekliyor.

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İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başarısız denemenin ardından uydu taşıyıcıyla ilgili sorunların giderildiğini ve yeni uydunun fırlatılması için Savunma Bakanlığının onayının beklendiğini söyledi.
 
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yerli üretim yeni bir uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Kısa süre önce fırlatılan ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanan uyduya işaret eden Cehromi, "Uydunun yörüngeye yerleşememesinin sebepleri, uyduyla ilgili sorun ve hatalar Savunma Bakanlığı tarafından giderildi." dedi.

"Dusti" (Dostluk) adı verilen uydunun yakın zamanda fırlatılacağını aktaran Cehromi, "Savunma Bakanlığının bize uygun bir zaman ve yer sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uyduyu yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD ve Fransa, uydunun fırlatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve uydu faaliyetlerinin sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

"Dusti" adı verilen 52 kilogramlık yerli üretim mikro uydu Şerif Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştiriliyor.

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